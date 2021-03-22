شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار فوانيس رمضان بشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شوادر الفوانيس فى عرض أشكال وأنواع مختلفة للفوانيس، بالشارع، والتى سيطر عليها الفانوس المصرى، أبو شمعة، حيث لا تختلف الأشكال كثيرا عن العام الماضى مع ظهور تغيير بسيط فى الطباعة الموجودة على الفانوس.