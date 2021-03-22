شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار فوانيس رمضان بشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت شوادر الفوانيس فى عرض أشكال وأنواع مختلفة للفوانيس، بالشارع، والتى سيطر عليها الفانوس المصرى، أبو شمعة، حيث لا تختلف الأشكال كثيرا عن العام الماضى مع ظهور تغيير بسيط فى الطباعة الموجودة على الفانوس.
ـ الفانوس الصاج يبدأ من 15 جنيها حتى 750 جنيها لأكبر الأنوع، والذى يصل طوله إلى 3 أمتار ونصف.
ـ تبدأ أسعار الفانوس المصرى الخشب من 20 جنيها حتى 75 جنيها فمنها بـ" 25 و35 و40 و45 و55 و65 و75،
وفانوس النجمة بـ200 جنيه .
ـ فانوس أبو ولاد بـ450 جنيها طوله يبدأ من متر.
ـ فانوس البرج بـ250 جنيها وأحجامه تبدأ من 2 متر.
ـ يوجد فانوس صغير ميدالية الـ3 بـ10 جنيهات.
ـ أسعار الفانوس الصينى تبدأ من 25 جنيها.
ـ عربات الفول والحمس "الخيامية" سعرها يبدأ من 70 جنيها حتى 150 جنيها.
ـ مفارش الخيامية والزينة يتراوح سعرها من 20 جنيها حتى 80 جنيها.
ـ أشهر الأنواع "فانوس الخماسى -البرج - الفانوس البرلمانى" .
ـ الفوانيس الـ"فورجيه" المستوردة يبدأ سعرها من 35 جنيها ويصل حتى 650 جنيها.