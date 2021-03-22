شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يصابون بأمراض الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يصابون بأمراض الفم ويمكن الوقاية من هذة الأمراض بتجنب تناول السكريات والحفاظ المستمر على نظافة الفم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الوقاية من الإصابة بأمراض الأسنان من خلال اتباع نظام غذائى صحى متوازن مع الحد من تناول السكريات وتناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهه والحد من التدخين، مع غسيل الأسنان مرتين يوميا.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى أوضح الدكتور ميرفن درويان، من مركز لندن لطب الأسنان التجميلي، أنه شهد زيادة في المرضى الذين يظهرون علامات على تسوس الأسنان بعد استبعاد بعض الأطعمة، حيث يتبع الكثير منهم نظامًا غذائيًا نباتيًا، والذي قد ينقصه البروتين والكالسيوم، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة الأسنان.

ويحذر الطبيب من أن بعض النباتيين قد يتناولون أيضًا المزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب، التى تسبب زيادة نمو البكتيريا في لإنتاج الأحماض، والتي يمكن أن تضر مينا الأسنان فى النهاية.

وجدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية The American Journal of Clinical Nutrition أن النباتيين هم أكثر عرضة للمعاناة من تسوس الأسنان، ومستويات اللعاب الحمضية، وتدفق اللعاب المحفّز بدرجة أقل من غير النباتيين وذلك بسبب عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم.