شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج «من مصر» تكشف تفاصيل مداخلة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج «من مصر» على قناة «سي بي سي» تفاصيل مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد.

وقالت ريهام إبراهيم لـ«المصري اليوم» إن مداخلة الرئيس السيسي كانت مفاجئة، ولم يجر أي تحضير أو ترتيب لها، وإنها كانت مداخلة على الهواء مباشرة.

وأجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفية على هواء البرنامج للتعليق على حالة السيدة ناهد بعد تقرير عرضه البرنامج يظهرها وهي تعمل على تروسيكل.

وقالت السيدة في التقرير إنها لجأت للعمل على التروسيكل بسبب مشاكل وقعت لزوجها أقعدته عن العمل، بعد سنوات من حرصه على العمل وإعالة الأسرة.

وقالت سائقة التروسيكل: «جوزى في ظروف خارجة عن إرادته وحصلت له مشكلة، وهو كان شايلنا كلنا وجبت التروسيكل قسط علشان اشتغل عليه».

وأضافت سائقة التروسيكل السيدة ناهد أن لديها 5 بنات، مضيفة: «شقيانة علشان أعلم عيالى، واللى أنا فيه دلوقتى علشان يعيشوا عيشة مرتاحة وميبصوش لحد».

ووجه الرئيس السيسي بالاستجابة لجميع مطالب السيدة ناهد سائقة التروسيكل، موجهًا المسؤولين بالاهتمام بمشاكل المواطنين خاصة السيدات، قائلًا: «الست عِرض».

ووجه السيسي الشكر للإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، مقدما برنامج «من مصر» على فضائية «CBC».