شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 31 حالة تعد على أراضي طرح النيل ضمن الموجة 17 في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة قنا لليوم الثانى على التوالى حملات ازالة 24 حالة تعدى على اراضى طرح نهر النيل في اطار فاعليات الموجة 17 التي تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

واوضح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان الحملات التي بدات اعمالها امس اسفرت اليوم الاحد عن تنفيذ حالات الإزالة في مدن قنا وقفط ودشنا حيث تم ازالة 13 حالة تعدى بالمبانى في مدينة قنا بإجمالى مساحة 2251 م وازالة 4 حالات تعدى بالمبانى في مدينة قفط بمساحة 80 م بالإضافة إلى 7 حالات تعدى بالردم في مركز دشنا بإجمالى مساحة 430 م ليصل بذلك اجمالى الحالات التي تمت ازالتها خلال اليومين الاول والثانى من الموجة 17 إلى 31 حالة بنسبة 18 % من المستهدف في محافظة قنا .

واضاف الداودى ان حملات الازالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وكافة مستويات الادارة المحليه وقطاع الرى في محافظة قنا. هذا وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات مؤكدا على اعداد تقرير يومى لموقف الازالات ورفعها اول باول لوزارة التنميه المحليه ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة في محافظة قنا .