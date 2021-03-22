شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: «التيار النفاث» يعبر وجه بحري وشمال البلاد.. ويصاحبه ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن «التيار النفاث» عبر شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين ويستمر ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وإثارة الرمال والاتربة مع توقعات بسقوط الامطار الخفيفة على بعض مناطق الجمهورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.