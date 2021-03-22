شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في قنا.. فرقة مسرح القاهرة للعرائس تقدم عرض «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء اشرف الدوادى محافظ قنا العرض المسرحى «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة قنا من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى وحازم عمر نائب محافظ قنا والعميد احمد محمد المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة، وحضور جماهيري كبير من الجمهور وسط تنفيذ حزمة من الأجراءات الاحترازية والوقائية التي اقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من انتشار فيروس كرونا .

مسرح القاهرة للعرائس بقنا

وقال محافظ قنا ان العرض المسرحى «محطة مصر» يأتى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال ويهدف إلى توعية الاطفال بكيفية مواجهة التطرف والإرهاب في قالب فنى شعبى وغنائى بسيط مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه العروض الفنية والمسرحية في تشكيل وعى وثقافة النشئ بما يسهم في مواجهة العادات والأفكار الخاطئة مؤكدا على ان فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها معربا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض في محافظة قنا، كما أبدى إعجابه الكبير بالعرض المسرحى ومستواه المتميز، وقد وجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة الهامة .

مسرح القاهرة للعرائس بقنا

كما وجه الشكر والتقدير للبيت الفني للمسرح ولفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة قنا. واوضح محمود عبدالوهاب مدير عام فرع قنا الثقافى ان العرض المسرحى «محطة مصر» تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة واضاف بان قصر ثقافة قنا نظم الإسبوع الماضى اثنين من العروض المسرحية قدمتها فرقة «ولاد البلد» بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التي اطلقتها وزارة الثقافة في فبراير الماضى وتستمر حتى يونيو المقبل في محافظة قنا. يذكر ان مشاركة العرض المسرحى «محطة مصر» هي المشاركة الأولى لفرقة مسرح القاهرة للعرائس ضمن عروض المواجهة والتجوال، وهي الخطة التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وهي المرة الأولى التي يقدم بها عرض لمسرح القاهرة للعرائس في محافظة قنا.

مسرح القاهرة للعرائس بقنا

مسرح القاهرة للعرائس بقنا

مسرح القاهرة للعرائس بقنا