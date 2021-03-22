شكرا لقرائتكم خبر عن كيف بدأت محافظة الجيزة فى حل مشاكل حدائق الأهرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ـ البدء في رفع مخلفات القمامة من قطع الأراضى الفضاء .
ـ وضع خطة لرصف الطرق غير الممهدة .
ـ البدء بشن حملات للقضاء على ظاهرة انتشار التكاتك بصورة عشوائية.
ـ زيادة عمال النظافة بقطاع حدائق الأهرام.
ـ تخصيص مبالغ النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية.
ـ الاشتراط على الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشأت التجارية والشوارع.
ـ تفعيل قرار المحافظة بإلزام المحال بوضع صناديق للقمامة أمامها مع توقيع غرامات على المخالفين.
ـ التنسيق مع متعهدى النظافة القائمين حالياً بأعمال الجمع من المدينة.
ـ دراسة إمكانية استغلال الميادين والشوارع في وضع اللوحات الإعلانية لتحقيق عائد مادى للإنفاق منه علي تطوير الخدمات .
ـ استغلال جميع قطع الأراضي الفضاء كأماكن انتظار للسيارات .
ـ توفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين .
ـ من المقرر أن تستعين الجمعية بإحدى الشركات المتخصصة فى الأمن لإحكام السيطرة علي بوابات مدينة حدائق الأهرام.
ـ سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضى الفضاء غير المستغلة والتنبيه عليهم بحسن استثمار قطع الأراضى.