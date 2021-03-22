شكرا لقرائتكم خبر عن كيف بدأت محافظة الجيزة فى حل مشاكل حدائق الأهرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة خطة عمل جديدة للنهوض بالخدمات بقطاع حدائق الأهرام، وذلك بالتعاون مع إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لحل المشاكل وشكاوى السكان بالمنطقة، وفى السطور التالية نعرض أهم ما اتخذته المحافظة من قرارات لحل مشاكل هضبة الأهرام.

ـ البدء في رفع مخلفات القمامة من قطع الأراضى الفضاء .

ـ وضع خطة لرصف الطرق غير الممهدة .

ـ البدء بشن حملات للقضاء على ظاهرة انتشار التكاتك بصورة عشوائية.

ـ زيادة عمال النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

ـ تخصيص مبالغ النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية.

ـ الاشتراط على الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشأت التجارية والشوارع.

ـ تفعيل قرار المحافظة بإلزام المحال بوضع صناديق للقمامة أمامها مع توقيع غرامات على المخالفين.

ـ التنسيق مع متعهدى النظافة القائمين حالياً بأعمال الجمع من المدينة.

ـ دراسة إمكانية استغلال الميادين والشوارع في وضع اللوحات الإعلانية لتحقيق عائد مادى للإنفاق منه علي تطوير الخدمات .

ـ استغلال جميع قطع الأراضي الفضاء كأماكن انتظار للسيارات .

ـ توفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين .

ـ من المقرر أن تستعين الجمعية بإحدى الشركات المتخصصة فى الأمن لإحكام السيطرة علي بوابات مدينة حدائق الأهرام.

ـ سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضى الفضاء غير المستغلة والتنبيه عليهم بحسن استثمار قطع الأراضى.