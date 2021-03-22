شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء ترفع الطوارئ استعدادًا لـ"رمضان": 11 ألف ميجا وات احتياطى يومى بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الاستعداد لشهر رمضان المبارك وامتحانات الفصل الدراسى الثانى سواء بالجامعات أو الثانوية العامة من خلال خطة لمواجهة أى أعطال فنية طارئة بإعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج، ومن المتوقع أن يصل الأحتياطى اليومى بالشبكة خلال شهر رمضان المبارك إلى 11ألف ميجا وات، وتبلغ إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء 56 ألف ميجا وات.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة سترفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لشهر رمضان الكريم حرصاً على عدم معاناة المواطنين من أى أعباء خلال أداء فريضة الصيام، موكداً أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية طارئة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك خطة لأى عطل يحدث لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن فعلى سبيل المثال إذا كان مدة الاصلاح تستغرق ساعتان يتم إصلاح العطل خلال نصف ساعة على الأكثر.

وأشار حمزة، إلى أنه سيتم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً تصل إلى 56 ألف ميجا وات.

وأوضح حمزة أن هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 19 الف ميجا وات، ومن المقرر أن يصل إلى 11 ألف ميجا وات خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن أقصى حمل متوقع على الشبكة خلال وقت الذروة الذى يبدأ مع موعد الإفطار وحتى السحور سيصل إلى 30 ألف ميجا وات.

وناشد حمزة المواطنين بضرورة مراجعة طرق استهلاك الكهرباء بمنازلهم وترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان لتفادي ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء.