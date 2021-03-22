شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتورة فينيس جودة وزيرة البحث العلمي الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت الأستاذة الدكتورة فينيس جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، الأحد.

ونعى الدكتور أحمد شديد، رئيس جامعة الفيوم، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة فينيس جودة.

والدكتورة فينيس جودة حاصلة على دكتوراة الدولة في الكيمياء، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاساسية، وجائزة النيل في العلوم، وعضو اللجنة الوطنية للمراة في العلوم بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعضو مجلس السياسات العلمية، وعضو لجنة الجوائز بالأكاديمية، وعضو المجمع العلمي المصري.