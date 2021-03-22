شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده».. توقيع ميثاق تأسيس جامعة الدول العربية 22 مارس 1945 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان مما جاء فى خطاب ألقاه أنتونى إيدن، وزير خارجية بريطانيا، فى ٢٩ مايو ١٩٤١: «يرجو كثير من مفكرى العرب درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن، وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا فى مساعيهم نحو هذا الهدف» وفى ٢٤ فبراير ١٩٤٣ عاد ليصرح بمجلس العموم البريطانى بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف لكل حركة بين العرب ترمى لتحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية، وبعد عام تقريبا دعا رئيس الوزراء مصطفى النحاس رئيس الوزراء السورى جميل مردم ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخورى للتباحث بالقاهرة حول فكرة إقامة جامعة عربية ثم عاد النحاس ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية فى موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته، وبدأت المشاورات بين مصر والحكام العرب واجتمعت لجنة تحضيرية من ٢٥ سبتمبر إلى ٧ أكتوبر ١٩٤٤ وأقرت فكرة وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها وتسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بجامعة الدول العربية وتم التوصل لبروتوكول الإسكندرية،

كأول وثيقة تخص الجامعة وأقر جملة من المبادئ، منها قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة، ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة بالجامعة على قدم المساواة، وتم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ويمثل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التى وضع على أساسها ميثاق الجامعة وبعد اكتمال مشروع الميثاق أقر بقصر الزعفران فى ١٩ مارس ١٩٤٥ بعد إدخال بعض التنقيحات عليه، و«زى النهارده» فى ٢٢ مارس ١٩٤٥، تم التوقيع على ميثاق الجامعة من قبل مندوبى الدول العربية، عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق فى وقت لاحق.