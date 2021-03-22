شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وأتربة وذروة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 22 مارس 2021، حيث يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد تؤثر على كافة الأنحاء مسببة حيث ان اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة عن الايام السابقة.

ويسود طقس حار نهارا ومعتدل ليلا، على كل من القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب البلاد والرياح معتدلة، وطقس معتدل ليلا ونهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة على جنوب سيناء.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على مناطق متقطعة 20% وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% بالاضافة الى أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ونشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربية: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -