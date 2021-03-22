شكرا لقرائتكم خبر عن سائقة التروسيكل تعلق على استجابة السيسي: «أنا ربنا بيحبني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة.

وقالت السيدة ناهد لبرنامج «من مصر» على «سي بي سي»: «أسعد يوم في حياتى النهاردة علشان خاطر عيالى وجوزى. أنا ربنا بيحبني».

وأجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفية على هواء البرنامج للتعليق على حالة السيدة ناهد بعد تقرير عرضه البرنامج يظهرها وهي تعمل على تروسيكل.

وقالت السيدة في التقرير إنها لجأت للعمل على التروسيكل بسبب مشاكل وقعت لزوجها أقعدته عن العمل، بعد سنوات من حرصه على العمل وإعالة الأسرة.

وقالت سائقة التروسيكل: «جوزى في ظروف خارجة عن إرادته وحصلت له مشكلة، وهو كان شايلنا كلنا وجبت التروسيكل قسط علشان اشتغل عليه».

وأضافت سائقة التروسيكل السيدة ناهد أن لديها 5 بنات، مضيفة: «شقيانة علشان أعلم عيالى، واللى أنا فيه دلوقتى علشان يعيشوا عيشة مرتاحة وميبصوش لحد».

تابعت: «فيه ناس بتضايقني لما بشتغل على التروسيكل، ولكن مليش دعوة بيهم علشان أنا بشوف أكل عيشي، وكل اللى أنا طالباه رخصة كشك وأنا تبع مدينة أوسيم».

ووجه الرئيس السيسي بالاستجابة لجميع مطالب السيدة ناهد سائقة التروسيكل، موجهًا المسؤولين بالاهتمام بمشاكل المواطنين خاصة السيدات، قائلًا: «الست عِرض».

وأضاف السيسي في مداخلته: «والله أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس، خاصة الناس اللى ظروفها صعبة، وإحنا بلد ظروفنا مش، والدولة مش غنية يعنى».

أضاف السيسي: «على الأقل يبقى قلوبنا وإرادتنا، وربنا سبحانه وتعالى يعينا إن إحنا نقدم لكم حاجة على قد ما ربنا يقدرنا».

ووجه السيسي الشكر للإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، مقدما برنامج «من مصر» على فضائية «CBC».

وفي وقت سابق الأحد، كرم الرئيس السيسي الأمهات المثاليات لعام 2021 في احتفالية تكريم المرأة المصرية.

وأطلق الرئيس السيسي عدة توجيهات لصالح المرأة في عيد الأم، أبرزها القضاء على ظاهرة الغارمات.