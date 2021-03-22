شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستجيب لحالة سائقة التروسيكل على الهواء: «الست عِرض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها، لأن لديها 5 بنات وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير العيش لها ولأسرتها، وذلك خلال تقرير على شاشة «سي بي سي»، ببرنامج «من مصر» مع ريهام إبراهيم وعمرو خليل.

وقال الرئيس السيسي في مداخلته الهاتفية، مساء الأحد: «أنا بأبلغ تحياتى واعتزازي وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج».

ووجه الرئيس السيسى حديثه لسائقة التروسيكل، قائلا: «ربنا يديكى الصحة، احنا أكيد هندبر كل اللى عايزاه وهي تستحق كل خير، وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا».

تابع: «السيدة دى ست بـ100 راجل، وبقول لكل مسؤول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عِرض، وإحنا مسئولين عنها في الظروف اللى زى دى».

وختم حديثه: «بوجه الشكر للبرنامج أنكم بتعرضوا نماذج مشرفة للناس».