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السيسي يجري مداخلة على «CBC».. ويوجه رسالة لـ«سائقة التروسيكل» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد.

ووجه السيسي رسالة إلى السيدة ناهد، سائقة التروسكيل، قائلًا: «أرجو تبلغوا الأستاذة ناهد.. كل اللي أنتي عاوزاه هيكون».

وقال السيسي: «والله أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس، خاصة الناس اللى ظروفها صعبة، وإحنا بلد ظروفنا مش، والدولة مش غنية يعنى».

أضاف: «على الأقل يبقى قلوبنا وإرادتنا، وربنا سبحانه وتعالى يعينا إن إحنا نقدم لكم حاجة على قد ما ربنا يقدرنا».

ووجه السيسي الشكر للإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، مقدما برنامج «من مصر» على فضائية «CBC».

وعرض برنامج «من مصر» قصة السيدة ناهد، سائقة تروسيكل، وهى تحمل «رمل وطوب وعفش» وهي أم لـ5 بنات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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