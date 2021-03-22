شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستعدادات النهائية لخط سير المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر
وفى النقاط التالية نرصد أهم الأعمال التى يشهدها مسار المومياوات الملكية بالقاهرة:..
ـ زراعة الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوبرى
ـ مراجعة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة ودهانها وتقليم الأشجار
ـ تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام بالسيدة زينب
ـ دهان واجهة العقارات بالمسار ورفع كافة الإشغالات
ـ إنشاء نافورة تجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها
ـ إنشاء سور تجميلى بطول المسار بداية من قرية الفواخير حتى متحف الحضارة
ـ توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين
ـ دهان أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج
ـ معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة
ـ رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المبانى والعمارات التراثية
ـ إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد