شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن استمرار إصدار تراخيص البناء بالقرى الواقعة بالحيز العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة، أن إصدار تراخيص البناء بقرى المحافظة مستمرة، بشرط أن تكون التراخيص داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرى، وليس خارج الحيز العمرانى، موضحة أن التراخيص الصادرة بالقرى والعزب والنجوع بالمحافظة ستكون وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ووضعت محافظة الجيزة مجموعة من الاشتراطات للبناء فى القرى والعزب والنجوع، لا تسرى على المدن والأحياء، أولها فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى يقدر بـ"4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى" وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الأقصى.

وفيما يخص الارتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا وبما لا يزيد على قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.

ومن المقرر أن تنتهى فترة تقديم طلبات التصالح على بعض المبانى المخالفة فى 31 مارس الجارى، وذلك حسب ما أكدته الحكومة فى اجتماعها الأخير، بالإضافة إلى إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح.