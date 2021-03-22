إحباط 3 محاولات لتهريب مستلزمات جراحة عظام وهواتف في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات تهريب مع ثلاثة ركاب فور وصولهم من الإمارات، لأدوية ومستلزمات جراحة العظام وهواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه حافظ منشاوي رئيس القسم في راكبة، وقام محمود سعيد المشرف على صالة الوصول بتكليف يوسف حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائبها مع هدى محمد حسين مأمورة الجمرك، وتم ضبط 2330 مسمار وقطع معدنية من مستلزمات جراحة العظام، و354 عبوات وزجاجات أدوية متنوعة، و57 تليفون محمول ماركة آيفون.

وعلى نفس الرحلة تم الاشتباه في راكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، كلّف أسامة محمد دياب مدير الجمرك كل من عبدالرحمن سيد وأحمد محمد عبدالواحد ومحمد نسيم مآمير الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، يدويًا ما أسفر عن ضبط 34 تليفون ماركة آيفون و201 عبوة من المستحضرات والأدوية.

والمحاولة الثالثة وردت معلومات من المباحث بالمطار، وتم ضبط أحد الركاب أثناء محاولته الخروج وبحيازته 3560 شريطًا من دواء يستخدم في الإجهاض بعدما أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه، تم الضبط بواسطة محمود سعيد وحافظ منشاوي وأحمد عبدالواحد بإشراف مديري الجمرك أسامة دياب وهاني وزيري ومعهم رجال البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة.

وأمر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محاضر ضبط جمركي لكل راكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​