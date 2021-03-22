​القوى العاملة: تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 4 عمال مصريين في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة 4 عمال مصريين وديًا.

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجمالي مستحقاتهم 278 ألفًا و526 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي مليون و155 ألفا و882 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وكلّف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 4 عمال لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، ساعد الملحق العمالي عبدالحليم محمود، العامل المصري "سمير.ش.هـ" (مهندس كهرباء) في الحصول علي مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وراتب 5 أشهر من كفيله شركة الاتحاد الهندسي بإجمالي 221 ألفًا و575 ريالًا وتم تحويلها على حسابه بالبنك العربي.

وتفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود مع شركة دونجو بالمملكة للمقاولات لتنفيذ الحكم الصادر للعامل المصري "رمضان.ع.أ.ع.أ" وحصوله على 40 ألف ريال، فضلًا عن تنفيذ الحكم الصادر للعامل المصري "سيد .ع.أ.س" ضد كفيله "وليد.أ.ج" بمبلغ 39 ألفًا و201 ريال.

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في مساعدة المواطن "هاني.م.ع.أ" (عامل) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 10 آلاف ريال بتأشيرة خروج نهائي من الكفيل مزرعة حمام الأفندي بمكة المكرمة، فضلا عن مساعدة "أسامة .ع.أ.ش" في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله شركة سويل مك ارابيا بمبلغ 7 آلاف و750 ريالا مستحقاته المتأخرة.

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