شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلمات نوال السعداوى قبل رحيلها: «انتصرت على الحياة والموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لقد انتصرت على كل من الحياة والموت.. لأننى لم أعد أرغب في العيش، ولم أعد أخشى الموت»، كانت هذه آخر كلمات الدكتورة نوال السعداوى، التي توفيت أمس، حين نشرت صورتها مع ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أشهر قليلة من بلوغها التسعين عامًا.

وغيَّب الموت الدكتورة نوال السعداوى، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، بعد صراع مع المرض، فيما كانت نجلتها الدكتورة منى حلمى كشفت قبل أيام عن تدهور الحالة الصحية لها مطالبة بعلاجها على نفقة الدولة بعد نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة. ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نوال السعداوى وقالت إن الراحلة اهتمت بالكثير من القضايا الاجتماعية، ووضعت مؤلفات تضمنت آراء صنعت حراكًا فكريًا كبيرًا. وشغلت السعداوى العديد من المناصب، بينها المدير العام لإدارة التثقيف الصحى في وزارة الصحة، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفى الجامعى، كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية، ومؤخرًا كاتبة في صحيفة «المصرى اليوم». وتعتبر الراحلة من الشخصيات المثيرة للجدل، ففى عام 1981 ساهمت في تأسيس مجلة نسوية تسمى «المواجهة»، وحُكم عليها بالسجن في 6 سبتمبر 1981 في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وأطلق سراحها في نفس العام بعد شهر واحد من اغتياله. سُجنت نوال في سجن النساء بالقناطر، وعند خروجها أنجزت كتابها الشهير «مذكرات في سجن النساء» عام 1983، ولم تكن تلك هي التجربة الوحيدة لها مع السجن، فقبل ذلك بـ9 أعوام كانت متصله مع سجينة واتخذتها كملهمة لروايتها «امرأة عند نقطة الصفر» عام 1975، ورفضت محكمة القضاء الإدارى في مايو 2008 إسقاط الجنسية المصرية عنها.

واختارت مجلة «تايم» الأمريكية «السعداوى» ضمن أهم 100 امرأة في العالم على مدار القرن الماضى، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وأعدت المجلة، التي اعتادت منذ عام 1927 اختيار شخصية العام، والتى هيمن عليها الرجال، صورًا لأغلفة عن كل عام تحمل صورة امرأة تأكيدًا للدور الذي لعبته النساء، والذى لم يحظَ بتركيز كبير من قبل هذه الفترة.