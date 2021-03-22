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40 درجة نهارًا وانخفاض تدريجي.. طقس المنيا غدا الاثنين 22 مارس

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تريزا كمال 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير درجات الحرارة غدا الاثنين 22ــ 3 ــ 2021 لمواصلة ارتفاع درجة الحرارة بطقس بمحافظة المنيا، وتصل حالة الطقس في النهار إلى 40 درجة، ويكون الطقس صافيا.

ويشير الطقس إلى ان الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال اليوم حتي يصل إلى 23 درجة مئوية.

وتشهدت حالة الطقس في مراكز محافظة المنيا التسع، منذ اليوم الأحد، موجة صنفت بانها حارة جدا، بلغت درجة الحرارة 40 درجة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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