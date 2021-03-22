شكرا لقرائتكم خبر عن 40 درجة نهارًا وانخفاض تدريجي.. طقس المنيا غدا الاثنين 22 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير درجات الحرارة غدا الاثنين 22ــ 3 ــ 2021 لمواصلة ارتفاع درجة الحرارة بطقس بمحافظة المنيا، وتصل حالة الطقس في النهار إلى 40 درجة، ويكون الطقس صافيا.

ويشير الطقس إلى ان الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال اليوم حتي يصل إلى 23 درجة مئوية.

وتشهدت حالة الطقس في مراكز محافظة المنيا التسع، منذ اليوم الأحد، موجة صنفت بانها حارة جدا، بلغت درجة الحرارة 40 درجة.