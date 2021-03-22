شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تجتاح أوروبا رفضا لإجراءات «الإغلاق والعزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدة دول أوروبية، أمس، احتجاجات واسعة بسبب القيود المفروضة من قِبَل الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 36 شخصًا من المتظاهرين المناهضين لإجراءات الإغلاق والعزل العام، وسط العاصمة لندن. وأفادت شرطة سكوتلاند يارد بأنها اعتقلت هؤلاء الأشخاص لانتهاك معظمهم قوانين مكافحة كورونا، بعد أن تجمع ما يصل إلى نحو 10 آلاف شخص يحملون لافتات كُتبت عليها شعارات مثل: «توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا»، و«الوباء المزيف».

وفى سويسرا، خرج آلاف المحتجين إلى شوارع بلدة ليستل للمطالبة بإنهاء تدابير مكافحة كورونا، التي تسببت في إغلاق المطاعم وأماكن أخرى منذ عدة أشهر، ورفع المحتجون، الذين لم يضع كثير منهم كمامات، لافتات كُتب عليها «كفى»، و«اللقاح يقتل»، و«دعوا الحب لا الخوف يرشدنا»، واتهموا الحكومة السويسرية باستخدام سلطات ديكتاتورية لفرض القيود الرامية إلى كبح انتقال عدوى «كوفيد- 19».

فيما استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه ورذاذ الفلفل، بعد أن تحول تجمع لنحو 20 ألف محتج ضد العزل العام وقواعد فيروس كورونا إلى أعمال عنف مع رشق الشرطة بزجاجات.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة إلى 4353 فيما يُعد رقمًا مرتفعًا جديدًا في عام 2021.

وأكدت شركة «أسترازينيكا» أن لقاحها المضاد للفيروس لا يحتوى على مكونات مشتقة من لحم الخنزير.