شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1160 مواطنًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت القافلة الطبية بكفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة الكشف الطبي على 1160 شخصا، وتم تحويل 36 حالة لمستشفيات، واجراء تحاليل لـ114 شخصا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة،إن القافلة نُظمت بقرية البشائر التابعة لمركز الرياض ،وتردد على القافلة 1340 شخصاً، وتلقوا جميعا جميع الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة ،وعددها 10تخصصات شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية والأسنان وعمل التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية من صيدلية القافلة المتواجد بها أدوية غطت جميع التخصصات بالقافلة وتم عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعى الصحى بين المواطن.