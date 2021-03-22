شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: قانون الأحوال الشخصية ليس حلًا سحريًا ولن ينهي سوء الأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لن يكون الحل السحري للأزمات، لكن لا بد من تعديل السلوكيات والعلاقات، فالقوانين لن تحل سوء الأخلاق، ولا بد من التفكير في الأولاد ومستقبلهم بعد الطلاق.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، القانون سيكون متوازنا وسيرضي جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه من أهم القوانين في تاريخ مصر لأنه يمس 100 مليون.

وتابعت أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي وجه بالعديد من التحركات في ملفات عديدة، مؤكدا أنها المستفيد الأكبر من مشروعات الإسكان.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب رؤية داعمة للمرأة، مشيرة إلى أن السيدة المصرية وصلت إلى النيابة العامة والقضاء بعد 72 سنة .

وأشارت إلى أن احتفالية اليوم التي شرفها الرئيس بالحضور شهدت وجود 200 سيدة عضوة برلمان، وهو رقم غير مسبوق.