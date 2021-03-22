شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأقصر تشارك في فعاليات انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلقت فعاليات برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس بجميع المديريات والذى ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الجاري، بمشاركة اتحاد طلاب الاقصر.

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية في الاقصر، أن اليوم الأحد، شارك المجلس التنفيذى لقطاع تعليم المحافظة بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر إجراء إنتخابات الإتحادات الطلابية لطلاب مدارس الجمهورية والتى ستجرى الثلاثاء القادم ٢٣ مارس.

بحضورالدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، يستمر المؤتمر ٤ أيام بدءا من اليوم الأحد ٢١ وحتى الأربعاء ٢٤ مارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ولضمان سلامة الجميع.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في الاقصر ان البرنامج الزمنى لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تتضمن تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذى بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، ولقاء التعارف للمرشحين لمنصبي الأمين والأمين المساعد وعرض البرامج الانتخابية وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة.