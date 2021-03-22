شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال توصيل 750 متر خطوط مياه ضمن «حياة كريمة» في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية بمبادرة حياة كريمة، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، في جنوب محافظة الاقصر أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة بطول ٧٥٠ م قطر ٤ بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن أعمال تركيب ٥٤كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة ضمن المبادرة بمركز اسنا. وخلال الجولة.
ووجه «نصير» أجهزته التنفيذية بتذليل أي عقبات تواجه العمل بجميع المناطق التي تقع في جنوب محافظة الاقصر.
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