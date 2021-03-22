شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال توصيل 750 متر خطوط مياه ضمن «حياة كريمة» في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية بمبادرة حياة كريمة، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، في جنوب محافظة الاقصر أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة بطول ٧٥٠ م قطر ٤ بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن أعمال تركيب ٥٤كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة ضمن المبادرة بمركز اسنا. وخلال الجولة.

ووجه «نصير» أجهزته التنفيذية بتذليل أي عقبات تواجه العمل بجميع المناطق التي تقع في جنوب محافظة الاقصر.