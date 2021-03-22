شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مطران الأرمن في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأحد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نيافة الأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر ودياكون رافي بوغوصيان.

دار الحوار أثناء المقابلة حول حضور بعض الرهبان الأرمن لمصر لتعلم اللغة العربية.

البابا تواضروس يستقبل مطران الأرمن بمصر

البابا تواضروس يستقبل مطران الأرمن بمصر