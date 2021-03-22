شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلاب الفائزين في مسابقة أيسڤ الدولية للعلوم والهندسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الدولية أيسڤ للعلوم والهندسة، التي أقيمت أون لاين بمكتبة الإسكندرية، كما هنأ قيادات المديرية برئاسة الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم، والمشرفين على الطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مدارس كفر الشيخ فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، ففازت الطالبة غادة سامى عبدالوهاب، والطالبة ايمان حمدى الدرينى بمدرسة المتفوقين بالمركز الأول، كجائزة خاصة عن مشروعهم «ابتهج»، كما فازت الطالبة ميرنا شريف عبدالتواب بمدرسة كفر السودان الإعدادية بإدارة دسوق بالمركز الأول ،وجائزة خاصة عن مشروعها «بوابة التعقيم الأوتوماتيكية».

كما فاز الطالبان عمرو عزت ،وهادى صابر بالمركز الثانى جمهورى عن مشروعهم «أعين المدينه» مدرسة المتفوقين،وفاز الطالب محمد وجدى الششتاوى بالمركز الثانى جمهورى عن مشروعه «التعليم في أي ظروف» بمدرسة فوه.

جاء ذلك بإشراف الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ،ووائل الحداد ،مدير مركز التطوير التكنولوجي ،واحمد توفيق، منسق عام المحافظة. ومحمد حسين ،مساعد أول ايسف ،وهانى حمدان منسق ثان ايسف.

محافظ كفرالشيخ يكرم الطلاب الفائزين في المسابقه الدوليه

محافظ كفرالشيخ يكرم الطلاب الفائزين في المسابقه الدوليه

محافظ كفرالشيخ يكرم الطلاب الفائزين في المسابقه الدوليه