شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من نشاط رياح وأتربة عالقة على مطروح غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجتاح محافظة مطروح الان موجة من الرياح العاصفة على معظم أنحاء المحافظة، محملة بالأتربة العالقة والرمال مما يؤثر على حالة السفر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الغد على مطروح والسواحل الشمالية بوجود عواصف ترابية ورملية تحمل أتربة عالقة.

والفرصة قد تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على سواحل البلاد وبالنسبة لحالة البحر خلال الأربع والعشرين ساعه القادمه على مطروح.

وحالة البحر من معتدل إلى متقلب وارتفاع الموج من 2-3 أمتار وبالتالى فحالة الصيد غير مهيأة على سواحل مطروح أثناء تلك الموجة الترابية.