شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: نوال السعداوي رغم كل ما تعرضت له لم تغادر الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن نوال السعداوي رغم كل ما تعرضت له لم تغادر الدولة المصرية، مؤكدا أن أفكارها ومعاركها نجحت اليوم ونرى ذلك من خلال محاربة ختان الإناث.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن الإخوان رهانهم دائما على الخارج، وهو رهان خاسر وفاشل.

وأشار إلى أن الإخوان ليس أمامهم أما أن يتمصروا أو ينقرضوا، وهما الآن في طريقهم للانقراض، لافتاً إلى أن هناك بعض أفراد يتصورون أن مشروعيتهم تأتي من الخارج، وأنها ستكون أوراق اعتماد له تجاه الدولة المصرية، وهم مجموعة مرتزقة يبيعون أنفسهم.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة أكبر من النظام، منوها بأن مفهوم الدولة ليس موجود في تكوين الإخوان.