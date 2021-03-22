شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لحالة سائقة التروسيكل: "هندبر كل اللى عايزاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها لأن لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لهم.

وقال الرئيس في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC: "أنا بأبلغ تحياتى واعتزازى وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لسائقة التروسيكل، قائلا: "ربنا يديكي الصحة.. هندبر كل اللى عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا.. والسيدة دى ست بـ100 راجل وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عرض وإحنا مسئولين عنها في الظروف اللى زى دى".