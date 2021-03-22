شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة..إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى الساعة 12 ظهرا و8 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

وزيرة التضامن: الحوار المجتمعى هام لقانون الأحوال الشخصية..ولم احتفل مع أبنائى بعيد الأم

التعليم: إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى غدا الساعة 12 ظهرا و8 مساءً

شيخ الأزهر للأبناء: "كونوا لأمهاتكم كما كن لكم"

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسبة الشفاء من المرض لــ 90% الحكومة: إنشاء وتجديد 494 محطة رفع مياه بجميع محافظات الجمهورية

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات "أبنائنا فى الخارج"

الخارجية تحتفى بعلماء مصريين فائزين بجائزة "كوانى نكروما 2020" للتميز العلمى

التعليم تعلن بدء فعاليات انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية 2021/2020