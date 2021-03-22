شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: تمكنا من الكشف على 12 مليون سيدة خلال 18 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور لؤي قاسم، عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة فحصت 12 مليون سيدة فى 18 شهرا، مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو الاطمئنان على سيدات مصر من خلال الكشف المبكر على سرطان الثدى، وكذلك أمراض السكر والضغط والسمنة.

أضاف قاسم، لقاءه ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة dmc، أن مبادرة صحة المرأة جزء من مبادرة 100 مليون بصحة، والتركيز الأكبر بها هو الكشف عن سرطان الثدى لأنه الأخطر بالنسبة للمرأة، مبينا: "سرطان الثدى أكثر الأورام شيوعا بين السيدات ومهم جدا اكتشافه فى مرحلة مبكرة حتى يكون علاجه سهل ولن يؤثر بدرجة كبيرة على السيدات".

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن المبادرة تسعى للوصول إلى كل السيدات في كل مكان في مصر، وهي الآن قريبة من كل بيت فى مصر عن طريق الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، مشيرا إلى توافر أكثر من 3000 وحدة صحية تقوم بالكشف عن سرطان الثدى فى كل محافظات مصر.

وتابع: "المبادرة تحولت إلى برنامج دائم ولن تتوقف، وكل الوحدات الصحية ووحدات الأورام والكشف مستمرة دائما، والسيدة التي لم تكشف ندعوها للتوجه إلى الوحدات الصحية للكشف عن سرطان الثدي.. وجزء من المبادرة توعية لتجنب مسببات المرض وكذلك التوعية بالنسبة للتغذية".