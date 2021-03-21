شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يكرِّم قادة القوات المسلحة المُحالين إلى التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأُحيلوا إلى التقاعد في 1 يناير الماضى، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «معنى العطاء»، تناول دور هؤلاء القادة الذين أسهموا في تحقيق إنجازات القوات المسلحة ومشاركتها في دعم جهود الدولة، وما قدموه من جهد وعمل بتفانٍ وإخلاص طوال سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقتين الأولى والثانية، والذى صدّق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم، مؤكدًا أنهم طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وجدوا إيمانًا صادقًا وإرادة قوية وعزيمة لا تلين دفعتهم دائمًا إلى التصدى لكل مَن يحاول المساس بمُقدرات الوطن.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تنسى رجالها الذين كانوا نموذجًا في العطاء والانضباط والالتزام والعمل، وأنهم سيظلون في ذاكرة القوات المسلحة عرفانًا بما قدموه لمصر وجيشها، وأن تكريمهم اليوم يُعد إبرازًا للقدوة والمُثل العليا، مشيدًا بدورهم في الوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية لتنفيذ كل المهام، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستظل حريصة على توفير كل الإمكانيات لبناء أجيال من القادة العسكريين الذين يتسلمون الراية ممن قبلهم على أسس علمية صحيحة.

كما وجّه الشكر إلى أسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.