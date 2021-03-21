شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: دعم محطة كهرباء بلاط بمحولين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تم دعم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين لرفع كفاءة المحطة وإستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة والتوسع في المشروعات التنموية و الإستثمارية بالمحافظة.

وأضاف المهندس محمد كامل مدير عام قطاع شبكات الكهرباء بالمحافظة أنه يجري حاليا دخول المحولين الخدمة بزيادة قدرها ٥٠ ميجا فولت امبير لتصبح قدرة المحطة ٢٤٠ ميجا فولت امبير بدلاً من ١٩٠ ميجا فولت امبير.