محافظ الأقصر يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الأقصر والأكاديمية .
وأوضح "عبد الغفار"، أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من أوجه التعاون بين الاكاديمية ومحافظة الاقصر.
وفى نهاية الاجتماع تبادل محافظ الأقصر ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، دروع التكريم.
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