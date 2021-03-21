شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الأقصر والأكاديمية .

وأوضح "عبد الغفار"، أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من أوجه التعاون بين الاكاديمية ومحافظة الاقصر.

وفى نهاية الاجتماع تبادل محافظ الأقصر ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، دروع التكريم.