شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن فئات جديدة لمستحقي لقاح فيروس كورونا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا مشترك بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج للإعلان عن تفاصيل مستقبل جرعات لقاح فيروس كورونا «سينوفارم» لمصر، وذلك غدا الاثنين بمقر وزارة الصحة.

ويتناول المؤتمر الصحفي المشترك خطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 194771 من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.