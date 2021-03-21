شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تتابع تنفيذ مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وأعضاء لجنة النقل بمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، عدداً من المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية. بدأت الجولة بزيارة موقع المحطة متعددة الأغراض حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة التى بلغت 55% خلال نحو سنة، وشدد الوزير على الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مؤكدا أهمية المشروع الذى يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى. وفى أعقاب ذلك، توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن سنويا، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذى بلغت نسبة تنفيذه 75%.

ثم استمع الوزير وأعضاء مجلس النواب إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ عدد من المشروعات بالميناء مثل الجراج متعدد الطوابق بالميناء الذى تم افتتاحه العام الماضى، والذى قامت بتنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتكلفة إجمالية تقدر بـ 407 ملايين جنيه، والذى تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق «5 مستويات» ثلاثة منها للتخزين الجمركى والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، ويسع حوالى 4000 سيارة، ويساهم الجراج فى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بالميناء ويساعد فى تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشاؤها مستقبلاً والتى تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجارى ومنطقة المارينا.

كما تمت متابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبرى ٥٤) والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢،٣ كيلو متر وعرضها ١٧،٦ متر وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه.