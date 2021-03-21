شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تشارك في فعاليات مسابقة البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر في فاعليات مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات في أحد المنتجعات السياحية بالأقصر، وتضم البطوله 12 دولة عربية وإفريقية بمجموعة 150 فريقا يمثلون 60 جامعة، ومن ابرز الدول المشاركه مصر والكويت والاردن وسوريا وتونس ولبنان وغيرها من البلاد الافريقية العربية.

ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها هذا العام العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم ومنها جامعة الاقصر. وخلال البطولة انقسمت الطلبة إلى ثلاثة فرق «الأحمر والأزرق والأصفر»، وفى بداية البطولة قام الدكتور محجوب والدكتور اسماعيل بجولة تفقدية للطلبة وسط حزمة من الإجراءت والتدابير الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا لطلاب جامعة الاقصر.

ومن جانبه عبر الدكتور محجوب بكلمة رحب فيها بالحضور وعن مدى سعادته بحضور البطولة وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية في تنظيم هذه المسابقة وتمنى التوفيق للطلبة في البطولة، كما القى الدكتور إسماعيل كلمة مرحبا برئيس جامعة الاقصر وتمنى التوفيق والفوز للطلبة المشاركين من جامعة الاقصر.