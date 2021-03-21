شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: الله يحب نوال السعداوي.. وقد تكون أكرم من عبدالله رشدي وحاتم الحويني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الباز إن الشماتة من قبل المتأسلمين في موت نوال السعداوي ليست من أخلاق الإسلام، مشيرًا إلى أن الهجوم على «نوال» جاء من فئة في المجتمع تريد جر البلد للوراء.

وأضاف «الباز» خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن حاتم الحويني وعبدالله رشدي من النماذج التي شمتت في وفاة «نوال»، لافتًا إلى أن «عبدالله» كتب: «انتقلت نوال السعداوي للقاء الإله الذي كانت تطالبُ بتغيير قرآنه وتنتقد منهجَه».

وتابع: «المشهد النهاردة كاشف، عندنا دولة تعلي من شأن المرأة وتمنح للمرأة حقها، وفئة ظلامية تريد خداع المجتمع وجره للوراء»، مؤكدًا أن نوال السعداوي قد تكون أكرم عند الله مع عبدالله رشدي وحاتم الحويني.

ولفت «الباز» إلى أن حاتم الحويني وعبدالله رشدي يسيئون إلى الدين والذات الإلهية، لأنهم يتعدون على الله بحديثهم عن موت نوال السعداوي، معلقًا: «كيف عرف عبدالله أو حاتم الله الله غضبان على نوال؟».

وقال محمد الباز إن الله يحب الكاتبة نوال السعداوي لأنها توفت في اليوم الذي أصدر فيه مجلس الشيوخ قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث، موضحًا أن ختان الإناث من القضايا التي تصدت لها نوال السعداوي بقوة خلال مسيرتها.

وأضاف أن نوال السعداوي توفت بعد رحلة من المطالبة بحرية المرأة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدر المرأة وتعطيها حقها، ولذلك نوال السعداوي ربنا كلل كفاحها بالنجاح.

وأشار «الباز»، إلى أن نوال السعداوي توفت أيضًا في 21 مارس، في عيد الأم والمرأة المصرية، منوها أن الشماتة من قبل المتأسلمين في موت «نوال» ليست من أخلاق الإسلام.

وتوفيت الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.