شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة»: خطط لمضاعفة أعداد سائحى أوكرانيا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة تنشيط السياحة فى وضع خطط ترويجية فى أوكرانيا وإيطاليا، بعد خطط الأولى لزيادة حجم الحركة الوافدة منها إلى مصر، واستعدادات الثانية لاستئناف الطيران العارض مع موسم الصيف. وعقد المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة، اجتماعًا مع ممثلى شركات ووكالات السفر من السوق الأوكرانية، المصدرة لحركة السياحة إلى مصر فى مدينة الغردقة. وقال «يوسف» إن السوق الأوكرانية ستشهد إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والقوافل السياحية للترويج لمصر. وأكد ممثلو وكالات السفر والسياحة فى السوق الأوكرانية أن لديهم خطة لمضاعفة أعداد سائحى أوكرانيا الوافدين إلى مصر منذ بداية استئناف حركة السياحة إليها فى يوليو الماضى، خاصة لمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء. والسوق الأوكرانية إحدى أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية، خاصة خلال أزمة كورونا فى عام 2020، إذ تُعد من أولى الأسواق التى شهدت معدلات تدفق سياحى كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها فى يوليو الماضى.

على صعيد متصل، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوفد الإيطالى، الذى يضم 140 فردًا من ممثلى أكثر من 20 من كبرى الوكالات المنظمة للرحلات السياحية الإيطالية وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، وأوضح الجانب الإيطالى أنه يتوقع استئناف رحلات الطيران العارض من جميع أنحاء إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية المختلفة اعتبارًا من موسم الصيف المقبل. وخلال الاجتماع تمت مناقشة بعض المقترحات والآليات المستقبلية للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة والرحلات التعريفية وورش العمل، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة بخبرات عالية الجودة، وتقدم مستويات خدمة سياحية ممتازة. كما تمت مناقشة مقترح دعوة بعض المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من إيطاليا إلى زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.