شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق خطة هيكلة شركة «التنمية الزراعية والريفية» لتعزيز قدراتها فى دعم الفلاحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعى بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية فى ربوع الريف.

وأشار «فاروق»، فى تصريحات صحفية الأحد، إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد، موضحا أنه سيتم إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة لتقديم كافة خدماتها على احدث مستوى فى المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعى لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وكافة أوجه الدعم والتمويل لصغار المزارعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين. وأضاف أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتى تنفيذا لتوجيهات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بضرورة أن تؤدى الشركة دورها فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعى والانشطة المرتبطة به علاوة على دعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة «مدعمة وغير مدعمة» وغيرها من مدخلات الإنتاج، علاوة على توفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية فى كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح أن تطوير الشركة أحد محاور خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البنك الزراعى التى نسخّر كافة إمكانياتنا وقدراتنا لكى ننفذها على كافة المستويات، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة لكى يعزز البنك الزراعى دوره الوطنى كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة.

ولفت إلى أهمية دور البنك فى المساهمة فى التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030. وشدد على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى. وذكر أن الشركة ستكون طرفا فى التعاقد بين المزارع والمصنع وعلاوة على دورها التنموى من خلال الدخول فى شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار فى مجالات التصنيع الزراعى والحيوانى، موضحا أن إحدى المهام الموكلة للشركة هى المساعدة فى تقديم الإرشاد الزراعى للفلاح والمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك بما تمتلكه من مقومات ممثلة فى كفاءات وطاقات بشرية ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والمساندة للفلاحين والمنتجين فى كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعى والحيوانى.