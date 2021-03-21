شكرا لقرائتكم خبر عن تحدد مستقبله.. سعر الذهب يتوقف على قرارات مهمة الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترقب سعر الذهب خلال الاسبوع الجارى عدد من البيانات الهامة والمؤثرة على تحركات المعدن الأصفر مع عدد من العملات الرئيسية

"المصرى اليوم" تنشر أهم المؤشرات والبيانات المرتقبة خلال الأسبوع المقبل:

شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي :

تترقب الأسواق العالمية شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ولجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء حيث سيناقشان حالة الاقتصاد الأمريكي وأهمية التحفيز المالي والنقدي في التعافي من الوباء.

وهذه الشاهدات سوف تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب حيث تؤثر فى عائدات السندات الأمريكية والتى تربطها علاقة عكسية مع الذهب.

وعادة تحدث تقلبات في أعقاب خطابات محافظ الاحتياطى الفيدرالى كما حدث الاربعاء الماضى، حيث يحاول المتداولين دائما الاستدلال على تلميحات متعلقة بمستويات معدلات الفائدة وينتظر المتداولون اذا كان "باول" سيعلق على الارتفاع المتواصل الذي تشهده عائدات سندات الخزانة الأمريكية والذى يسبب الإنخفاض فى سعر الذهب .

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني :

يترقب الجنيه الاسترليني بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بريطانيا يوم الأربعاء المقبل، والتى تعكس معدلات التضخم بشكل عام.

ويؤثر التضخم فى سعر الذهب بشكل مباشر لأن التضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدارك أهمية مثل هذا المؤشر ففى حالة زيادة التضخم يعتبر بعض خبراء الاستثمار أن الذهب هو الملاذ الآمن ويتسبب الاقبال على الشراء الى رفع سعر الذهب لأنه يتم الاستثمار فيه كسلعة ضد التضخم.

و تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي. لذا، يؤثر معدل التضخم على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين.

القراءة الأولية للمؤشر الخدمي والتصنيعي في فرنسا وألمانيا PMI :

يعتبر مؤشر PMI وهو مؤشر رائد لقياس صحة النشاط الاقتصادي لذا يترقب المستثمرون صدور هذه البيانات لأنها تعكس أداء القطاع الخدمي وأداء الشركات، مما يدل على أن هذا المؤشر يقيس الأداء الاقتصادي بشكل مجمل .

ويتأثر من سعر الذهب والأسهم بهذه البيانات، حيث تعكس مدى صحة الاقتصاد والأرباح التي حققتها الشركات، و تفضل السندات النمو الاقتصادي البطيء وتتأثر بشكل كبير بمدى سرعة النمو الاقتصادي وإمكانية تسببه في بعض الضغوط التضخمية والتى تصب فى اتجاه ارتفاع سعر الذهب، والعائد على السندات والاسهم والعقارات مسؤول عن تحديد سعر الذهب

قرار الفائدة السويسرية :

يترقب المتداولون إعلان البنك الوطني السويسري قرار الفائدة يوم الخميس المقبل، وتعد معدلات الفائدة على المدى القصير من أهم العوامل لقياس مستوى العملة، والذهب.

ويتطلع المتداولون إلى صدور نتائج باقي المؤشرات ليتوقعوا مدى تغير المعدلات في المستقبل.

و يعلن البنك السويسري الوطني عادًة عن معدلات الفائدة المستهدفة لإيداعات الفرنك السويسري، ويتم تحديد المعدلات المستهدفة وفقًا للمتوسط السعري، كما أن قرار الفائدة يتخد بناءً على قرارت السياسة النقدية ونتائجها التي ستظهر فيما بعد، ​فاذا كان سعر الفائدة غير كافى من اجل تعويض الخسائر فى حال المخاطرة او الأزمات الاقتصادية فان الطلب على الذهب يزيد مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الذهب .

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