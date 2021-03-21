شكرا لقرائتكم خبر عن تحدد مستقبله.. سعر الذهب يتوقف على قرارات مهمة الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي :
تترقب الأسواق العالمية شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ولجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء حيث سيناقشان حالة الاقتصاد الأمريكي وأهمية التحفيز المالي والنقدي في التعافي من الوباء.
وهذه الشاهدات سوف تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب حيث تؤثر فى عائدات السندات الأمريكية والتى تربطها علاقة عكسية مع الذهب.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني :
يترقب الجنيه الاسترليني بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بريطانيا يوم الأربعاء المقبل، والتى تعكس معدلات التضخم بشكل عام.
و تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي. لذا، يؤثر معدل التضخم على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين.
القراءة الأولية للمؤشر الخدمي والتصنيعي في فرنسا وألمانيا PMI :
يعتبر مؤشر PMI وهو مؤشر رائد لقياس صحة النشاط الاقتصادي لذا يترقب المستثمرون صدور هذه البيانات لأنها تعكس أداء القطاع الخدمي وأداء الشركات، مما يدل على أن هذا المؤشر يقيس الأداء الاقتصادي بشكل مجمل .
قرار الفائدة السويسرية :
يترقب المتداولون إعلان البنك الوطني السويسري قرار الفائدة يوم الخميس المقبل، وتعد معدلات الفائدة على المدى القصير من أهم العوامل لقياس مستوى العملة، والذهب.
ويتطلع المتداولون إلى صدور نتائج باقي المؤشرات ليتوقعوا مدى تغير المعدلات في المستقبل.
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