شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية لشهداء الشرطة: ابني كان حابب الشهادة.. وكل الشكر للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة إيمان عبيد، الأم المثالية لشهداء الشرطة ووالدة الشهيد الرائد عمرو إبراهيم، إن نجلها البطل كان معطاءً للغاية ويساعد الجميع، لافتة إلى أنه طلب الشهادة ونالها.

أضافت الأم المثالية، خلال حوارها مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «آخر حاجة قولتهاله قبل ما يُستشهد بيوم (خلي بالك من نفسك ولا إله إلا الله محمد رسول الله)، كان مستعجل جدا ينزل من البيت ومكنتش فاهمة إنه مستعجل على الشهادة لدرجة أنه كمل لبسه على سلم البيت».

تابعت: «كان على مكتبه دائما كتاب عن سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب، ولما استُشهد واحد من زمايله طلب الكتاب يحتفظ به، ابني كان حابب الشهادة، واللي مصبرني أني احتسبه عند الله من الشهداء وهو من الأحياء عند ربهم يُرزقون».

اختتمت: «الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقصر معنا أبدا، وكذلك وزارة الداخلية، كل الشكر للرئيس على التكريم».