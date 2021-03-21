شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بمسابقة «الرائد المثالي» في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت إدارة دشنا التعليمية حفلا لتكريم عدد من المعلمين لحصولهم على المراكز الأولى في مسابقات «الرائد المثالي» بتوجيهات الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا واشراف وفاء محمد رشاد المدير العام لادارة دشنا التعليمية وتوجيه التربية الاجتماعية بادارة دشنا في قنا.

وجاء المكرمون وهم: عبدالحليم محمود توفيق معلم أول بمدرسة النصر الابتدائية بقرية العطيات لحصوله على الرائد المثالي على مستوى المديرية «مركز أول» وأماثل محمد حفني مدير مدرسة النصر الابتدائية بالعطيات على مستوى المديرية «مركز أول» وإسماعيل محمد إسماعيل مدير مدرسة دشنا الثانوية الفنية بنات على مستوى المديرية «المركز الثاني» وعارف محمد عارف مدير مدرسة دشنا الرسمية للغات لحصوله على الرائد المثالي على مستوى المديرية «المركز الثالث» .

شهد الحفل مدير عام الإدارة التعليمية وفاء رشاد وعدد من القيادات بالتربية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين وحمدي محمود محمد الموجة الأول ولفيف من القيادات التعليمية التي حرصت على المشاركة في حفل التكريم والذي أقيم بمكتب المدير العام في شمال قنا .

وقالت مدير عام إدارة دشنا التعليمية وفاء رشاد لعل اقل شيء يمكن ان نفعله هو تكريم المعلمين المتفوقين والحائزين على جوائز لنشكرهم على مجهوداتهم المبذولة وتحفيزهم على المزيد من العطاء والاجتهاد، فالمرء ان لم يشعر بان المجتمع يقدر مجهوداته يحس بالملل والكسل، لهذا فحفل التكريم البسيط قد يدب فينا الحماس والنشاط لافته أن هذا الحفل يأتي لتكريم الرائد المثالي على مستوى المديرية من منطلق حرص الإدارة على تكريم الفائزين لقيامهم بعملهم بأمانة وإخلاص وجد وكفاءة وتمنت لجميع الفائزين والمكرمين التوفيق نحو مزيد من التقدم لصالح قنا .