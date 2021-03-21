شكرا لقرائتكم خبر عن «أنتِ في القلب مش في العزل».. طبيب ينقل أجواء عيد الأم للأمهات مرضى كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور اميل رشدي، طبيب بأحد مستشفيات العزل، أن ينقل لكل الامهات المتواجدات بمستشفي العزل بتأمين بني سويف، اجواء عيد الام، واضفاء اجواء من البهجة سواء على المريضات المصابات بفيروس كورونا، أو العاملات بالمستشفي من طبيبات وهيئة تمريض.

وقال الدكتور اميل رشدي، اخصائي طب العظام بالمنيا: «طوال سنين عمري، اعتدت على ان اقضي عيد الام برفقة والدتي، اطال الله لي في عمرها، ولكن هذا العام وجدت نفسي اقضي عيد الام في عملي في نوباتجية بمستشفي العزل ببني سويف مع مصابي كورونا».

" انتى في القلب مش في العزل".. كيف نقلت اجواء عيد الام للامهات في عزل كورونا

" انتى في القلب مش في العزل".. كيف نقلت اجواء عيد الام للامهات في عزل كورونا

أضاف «رشدي»: «الامهات في مستشفيات العزل لن يستطع احد زيارتهن ويشعرهن بمناسبة هامة لكل ام كعيد الام، لذا قررت ان اعيد على كل الامهات بهدية رمزية، ولان عيد الام يتزامن مع اول ايام فصل الربيع، قررت ان تكون الورود بكل الوان الربيع، وكتبت على كل وردة عبارة انتى في القلب مش في العزل».

" انتى في القلب مش في العزل".. كيف نقلت اجواء عيد الام للامهات في عزل كورونا

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