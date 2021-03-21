شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تكشف سر ابتسامتها عند حديث السيسي عن تطوير الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن احتفالية تكريم المرأة المصرية هو يوم جميل وصادق، خاصة وأنه يتم فيه تكريم وتقدير المرأة المصرية، ويحمل رسالات مهمة ويكشف حجم الإنجازات التي تمت للمرأة المصرية .

وأشارت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرسي قيمة مهمة جدا بتكريمه لسيدات مصر.

وواصلت أن مشروع تطوير الريف المصري يعتبر نهضة تاريخة في تنمية الريف المصري، موضحة أن الدولة كانت تعمل على تطوير ٣٧٥ قرية على مدار عامين، ولكن الرئيس السيسي طلب العمل بشكل أسرع، لإتمام تطوير ٤٥٠٠ قرية.

وواصل أن الدولة اضطرت لضخ استثمارات أكبر لإسراع عملة التنمية والتطوير، موضحة أن تطوير الريف يصاحبه توفير فرص عمل لائقة للشباب.

وعن سر ابتسامتها أثناء حديث الرئيس عن تطوير الريف، قائلة: «الرئيس لما بيقول الأرقام المطلوب دفعها بتخض».