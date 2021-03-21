شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب»: السيسي وجه بأن يتولى شيخ الأزهر إصدار قانون الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب على بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية وان اللجنة ستتولى هذا القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن يتولى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اصدار القانون من المؤسسة الدينية للأزهر، موضحًا أن هذا سيكون إضافة قوية للقانون الموجود الآن في البرلمان.

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن البرلمان يعمل للخروج بقانون أحوال شخصية متوازن يحقق الاستقرار للاسرة المصرية، منوهًا بأن الرئيس أكد على ضرورة وجود جلسات استماع وحوار مجتمعي للبت في القانون وسماع جميع الأراء، مشددًا أن هذه رسالة طمئنينة للأسرة المصرية.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ عقب ورود القانون من مشيخة الأزهر مباشرة، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بقانون مستقل يحدد فيه سن الزواج، الزواج قبل الـ18 عاما غير قانوني، وتوجيهات الرئيس بمنع الزواج قبل السن القانونية، لما يسبب من أزمات ومشاكل نتيجة لعدم اكتمال الفكر، وسيمنع الزواج قبل السن القانونية.