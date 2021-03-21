شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الاحتياطي من السلع يكفي 6 أشهر.. وحققنا 98% اكتفاء ذاتيا من الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى رؤية اقتصادية جيدة، وهي الحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من المواد الغذائية، إذ أنه كان في السابق لـ3 أشهر، الآن أصبحت 6 أشهر.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك مواد غذائية الاحتياطي الاستراتيجي لها طول العالم، كالأرز واللحوم سنتين بعد التعاقد مع السودان لتوريد البعض منها، كما أن اللحوم البيضاء من الدواجن وصلنا لـ98% اكتفاء ذاتيا طوال العام، متابعًا: «نبدأ في حصد القمح في أول أسبوع من شهر أبريل ونستهدف 3.6 مليون طن زراعة مصرية».

وأوضح على المصيلحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة والمبادرات سبب في زيادة إنتاجية محصول القمح في مصر، حيث إن الرئيس استهداف تمويل بـ1.8 مليار دولار لزيادة إنتاجية القمح، مؤكدًا أن الخدمات والمصانع استمرت لزيادة إنتاجية المواد الغذائية حتى خلال فترة كورونا.