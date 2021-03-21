شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط طائرة سودانية قادمة من الخرطوم بمطار القاهرة بعد توقف المحرك الأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، حالة طوارئ على الممر 05C، بالتزامن مع هبوط طائرة سودانية قادمة من الخرطوم بعد توقف المحرك الأيمن بها أثناء رحلتها فى الجو قبل الهبوط فى القاهرة، وتم التعامل معها وإنزال الركاب بسلام.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة قادمة من الخرطوم إلى مطار القاهرة قبل هبوطها بنحو 30 ميلا، تفيد بتوقف المحرك الأيمن للطائرة القادمة على متنها نحو أكثر من 120 راكبا.

أوضحت المصادر، أنه على الفور تم عمل انتشار للاطفاء علي الممر فى انتظار هبوط الرحلة علي ممر 05C، وتم التعامل من قبل فرق قطاع العمليات على المهبط وانزال الركاب بسلام دون آى إصابات أَو خسائر، وجارى حاليا التعامل مع عطل الطائرة.