شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 جعلت المرأة عنصرا مؤثرا فى مناصب قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 وضعت المرأة في مناصب قيادية الحكومة والمؤسسات العامة، وكذلك جعلت المرأة أحد العناصر المؤثر في مجالس الإدارات المؤسسات العامة والمؤسسات المالية وعلى مستوى القطاع الخاص، مستطردة: سنتابع مع المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن الدولة المصرية تهتم بالتمكين الاقتصادى للمرأة فى مراكز صناعة القرار وكذلك الاهتمام بالمرأة الأقل حظا في تنمية قدراتها فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تهتم بالارتقاء بقدرات المرأة من خلال تدريب وتأهيل بشكل مستمر، ويشارك في ذلك الأكاديمية الوطنية للتأهيل التي تنظيم برامج كثيرة تعمل على تأهيل المرأة خاصة فى الجزء الخاص بتدريب المرأة وتأهيلها في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الدولة تهتم أيضا بتدريب المرأة على التكنولوجيا ووسائل الانترنت خاصة أن سوق العمل أصبح يهتم بالتكنولوجيا الحديثة، موضحة أن مصر لديها موارد طبيعية ومزايا تنافسية كثيرة، ويمكن للمرأة من خلال تنمية قدراتها في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تسارك في إنتاج منتجات تتناسب مع الميزة التنافسية في كل محافظة .

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرأة حصلت على مكاسب كثيرة للغاية على رأسها أن استراتيجية 2030 أصبحت المرة في قلب خطة الدولة بجانب تواجد 8 وزيرات في الحكومة المصرية وهناك ملفات هامة تتولاها المرأة في الحكومة ، وهذا يدل على قدرات المرأة وأن هناك دعم غير مسبوق وثقة للمرأة، لافتة إلى أن هناك نسبة كبيرة للسيدات في البرلمان وفى مجلس الشيوخ ، وشملت المكاسب أيضا وجود المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال حديثه عن أهمية المرأة يعطى رسالة اجتماعية ليشير إلى احترامه الشديد للمرأة وتقديره الشديد لها ويعطى رسال للشباب بقيمة المرأه في المجتمع وتقدير المجتمع لها ، موضحة أن 92% من التمريض في مصر تقوم به السيدات بجانب أن 34 % من الطاقم الطبى من السيدات.